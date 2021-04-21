Модпак Джова

Лучшая сборка модов для World Of Tanks

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Модпак Джова 1.12.1

Перед вами новый Модпак Джова к патчу 1.12.1

Мы собрали для вас лучшие моды World of Tanks - от умных прицелов и интерфейсов до шкурок с зонами пробития и программы для поднятия ФПС на слабых ПК.

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Всего скачано

1.27 млн раз

Версия игры

1.12.1.0

Версия модпака

58.0

Последнее обновление

21 апр. 2021 г.

История изменений

История изменений

Что в Модпаке?

Точные Прицелы

Шкурки Декали

Удобные Панели

Крутые Озвучки

Помощь в ангаре

Полный список модов, а также графические представления содержатся в самом модпаке.

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