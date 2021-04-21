Модпак Джова
Лучшая сборка модов для World Of Tanks
Главная
Twitch Prime
Вопрос-Ответ
Контакты
Модпак Джова 1.12.1
Перед вами новый Модпак Джова к патчу 1.12.1
Мы собрали для вас лучшие моды World of Tanks - от умных прицелов и интерфейсов до шкурок с зонами пробития и программы для поднятия ФПС на слабых ПК.
Если вам нравится модпак и вы цените нашу работу - пожалуйста, подпишитесь на наш канал. Это поможет нам и дальше продолжать радовать вас!
Спасибо! ;)
Что в Модпаке?
Точные Прицелы
Шкурки Декали
Удобные Панели
Крутые Озвучки
Помощь в ангаре